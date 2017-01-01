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Fatsalı kadınların Ramazan hazırlığı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:42
Fatsalı kadınların Ramazan hazırlığı
Fatsalı kadınların Ramazan hazırlığı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde kadınlar Ramazan ayı öncesi hazırlıklara hız verdi.
Fatsa'da kadınlar yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan'a hazırlanan kadınlar, mahalle aralarında toplanarak imece usulü ile birbirlerine yufka, erişte, börek ve çeşitli hamur işleri açıyor. Kadınların sabahın ilk ışıklarında başlayıp akşam saatlerine kadar süren zahmetli çalışması sonucu yapılan yufkalar, iftar ve sahur sofralarına farklı lezzet katıyor. Kadınların bir kısmı hamurları oklavayla açarken, diğerleri de yufka ekmeği saç üzerine seriyor, pişiriyor ve istifliyor.
Evkaf Mahallesi'nde oturan Bilge Aktaş, "Her yıl Ramazan öncesi, sırasıyla yufka açıyoruz ve imece usulü burada çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.
(AA-SLH-Y)

20.05.2017 13:42:14 TSI
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