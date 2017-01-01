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Kargı'da beslenme dostu okul programı uygulanması



(Fotoğraflı)



Turan Ozan Acar

ÇORUM (İHA) - Kargı Cumhuriyet yatılı bölge okulu'nda, öğrencilerin bilinçli beslenme alışkanlıklarını kazanmaları için beslenme dostu okul programı uygulanmaya başlandı.

Kargı Cumhuriyet YBO'da, okul çağı öğrencilerinin daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri, optimal beslenme konusunda bilinçlenmeleri ve uygun fiziksel aktivitelerin yapılması konusunda öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak amacıyla 'beslenme dostu okul programı' uygulanıyor.

Program çerçevesinde okulun eğitim paydaşları öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan çekirdek eylem grubunun planlayıp, yürüttüğü çalışmalar kapsamında öğrencilerin okul içerisinde taze ve organik meyve ve sebzelere ulaşmasının kolaylaştırıldığını belirten Cumhuriyet YBO Müdür Yardımcısı Hakan Kara, "Öğrencilerin fiziksel aktivitelerini arttırmak amacıyla teneffüs aralarının süreleri uzatılıp çocuklar için yeni, farklı oyun ve yarışmalar yapma fırsatı verilmektedir'" dedi.

(TOA-BÖ)



20.05.2017 13:43:28 TSI

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