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Mersinliler, 19 Mayıs'ta Ayla Çelik ile coştu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:43
Mersinliler, 19 Mayıs'ta Ayla Çelik ile coştu
Mersinliler, 19 Mayıs'ta Ayla Çelik ile coştu
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gençlik Konseri'nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Ayla Çelik, hayranlarıyla buluştu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Gençlik Konserinde sahneye çıkan Ayla Çelik, Mersinli hayranlarıyla buluştu.
Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Konserinin bu yılki konuğu Ayla Çelik oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği konserde meydanı dolduranlara birbirinden güzel parçalarını seslendiren Ayla Çelik, Mersinlilere müzik ziyafeti yaşattı. Konsere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yanı sıra Nevşehir Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"En kötü gününüz 19 Mayıs gibi aydınlık olsun"
Konser sırasında sahneye çıkarak konuşma yapan Başkan Kocamaz, sanatçı Ayla Çelik'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Kocamaz, 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşatmak mecburiyetinde olduklarını vurguladı. Ortaya konulan irade neticesinde Samsun'dan başlayan kurtuluş meşalesinin tüm Anadolu'da karşılık bulduğunu belirten Kocamaz, "Türk milletinin tarihin derinliklerinden günümüze kadar hür ve bağımsız olarak yaşama aşkı, dik duruşu, dirilişi ve hepsinden önemlisi kurtuluş ateşinin Çukurova'dan başlaması bizler için gurur verici. Onun için diyoruz ki, aziz Atatürk'ün önderliğinde hem demokrasimizi hem cumhuriyetimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi korumaya ant içtik. Sonuna kadar da birlikte mücadele edeceğiz" dedi.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bayrağa sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Kocamaz, "Bu topraklara gelenler geçmişte derslerini aldılar ve gittiler. Allah'ın izniyle bu topraklar dünya durdukça Türk'ün özgür yaşadığı topraklar olarak kalmaya devam edecek. Yeter ki, Atatürk'e sahip çıkalım, yeter ki, bayrağa sahip çıkalım, yeter ki, birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım. Aramıza sokulmak istenen fitne ve fesatlara izin vermeyelim. Onun için buradayız, onun için bu meydanlarda aziz Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anarken, kültürümüze sahip çıkma düşüncesiyle Cumhuriyet Alanındayız. Eğlenceniz bol olsun. En kötü gününüz 19 Mayıs gibi aydınlık ve moralli olsun" diye konuştu.
Mersin'de olmaktan duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirdikten sonra özellikle gençler tarafından son dönemin en beğenilen şarkılarından olan Bağdat'ı seslendiren Ayla Çelik, hareketli parçalarla da meydanı dolduranları coşturdu. Genç hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde, Çelik'in parçalarına izleyiciler de eşlik etti. Ayla Çelik, hayranlarının arasına inerek bol bol fotoğraf da çektirdi. Albüm çıkışından sonra ilk Mersin konserini gerçekleştiren sanatçı, 'Bağdat' şarkısını, yoğun istek üzerine kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerle birlikte üç kez seslendirdi. İki saat süren konserde Çelik, kendi albümünde yer alan şarkılarının yanı sıra başka sanatçıların sevilen şarkılarını da seslendirdi.
(KYM-Y)

20.05.2017 13:43:41 TSI
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