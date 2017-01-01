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Milletvekili Kayatürk Edremit HEM sergisini gezdi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:47
Milletvekili Kayatürk Edremit HEM sergisini gezdi
Milletvekili Kayatürk Edremit HEM sergisini gezdi

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Edremit Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen sergiyi gezdi.
Van-Şişli Öğretmenevinde, Edremit HEM tarafından düzenlenen sergiyi gezen Kayatürk, HEM Müdürü Abdurrahman Baycan ve usta öğretici Selda Karaca'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ürünleri tek tek gezen Kayatürk, kursiyerlerle sohbet etti. Sergi sonrasında bir açıklamada bulunan Kayatürk, bu tür aktivitelerin ilin kimliğini ortaya koyduğunu belirterek, "Burada hem güzel şeyler ortaya konuluyor hem de kendi bünyesinde bir istihdam meydana getirmiş oluyor. Dolayısıyla çok büyük emek verilmiş bir sanat var. Belki tek eksiklik şuanda bu ürünlerin pazarlanmasıdır. Pazarlanma noktasında inşallah ilk adımlar burada atılır ve bizler de katkı sunarız. Ben bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Edremit HEM Müdürü Abdurrahman Baycan ise yıl boyunca yaklaşık 450 kursun düzenlendiğini belirterek, "Merkezimizde çeşitli kurslarımız açıldı. Bugün burada sadece bunlardan el sanatları ve nakış kursunu açtık. Yaptığı ürünlerin yanı sıra kursiyerlerle kurduğu iletişim çok memnuniyet verici. Ben bu emeklerinden dolayı hocamızı ve kursiyerleri tebrik ediyor, katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
HEM Usta Öğreticisi Selda Karaca ise sergiye iştirak etmesinden dolayı Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve her zaman kendilerine her konuda destek çıkmalarından dolayı HEM Müdürü Abdurrahman Baycan'a teşekkür etti.
(ATL-ŞAK-Y)

20.05.2017 13:47:09 TSI
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