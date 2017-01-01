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Akçakale'den çiğ köfte şov

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:47
Akçakale'den çiğ köfte şov
Akçakale'den çiğ köfte şov

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şanlıurfa Tanıtım Günlerinin en fazla ziyaretçi ağırlayan stantlarından Akçakale standında gerçekleştirilen çiğ köfte şovu, Ankaralılardan yoğun ilgi gördü. Marulu kapan çiğ köfte için sıraya girdi.
"Peygamberler Şehri Başkent'te" sloganıyla Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günlerinde Akçakale, dikkat çeken sunumları, ikramları ve aktiviteleriyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Bir an olsun boş kalmayan standın ziyaretçileri ile bire bir ilgilenen Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur Ayhan, onlara Akçakale'yi anlatarak, ilçeye davet ediyor.
Zerde tatlısı, lebeni ve mırra gibi yöreye özgü tatların ikram edildiği stantta gerçekleştirilen çiğ köfte şovu, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. Şanlıurfa denilince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan çiğ köftenin yoğruluşunu pürdikkat takip eden ziyaretçiler, tadına bakmak için de sıraya girdi. Ankaralılar, stant görevlilerinin marulun içerisine sarıp ikram ettiği acısıyla ünlü çiğ köfteyi afiyetle yedi.
(OE-Y)

20.05.2017 13:47:59 TSI
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