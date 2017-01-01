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Öğrencilerden resim sergisi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:53
Öğrencilerden resim sergisi
Öğrencilerden resim sergisi

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ortaokul öğrencileri resim sergisi açtı.
Elazığ'da 17 Kasım Ortaokulu öğrencileri tarafından 'Linol baskı' tekniği ile hazırlanan resimler sergilendi. Özel bir alışveriş merkezinde açılan sergide, 15 öğrencinin yaptığı 29 adet eser sanatseverlerle buluşturuldu. Sanatsal manada öğrencilere katkı sağlamak amacıyla açılan sergi 2 gün boyunca açık kalacağı belirtildi.
Sergide 29 eserin olduğunu belirten 17 Kasım Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Bilal Çelikel, "Sergilediğimiz eserler ağırlıklı olarak mitoloji, manzara, Elazığ temalı çalışmalardır. Öğrencilerimizi daha özgür kılmak için konu sınırlamasına gitmedik. Onlar istedikleri temaları kendileri seçerek bu doğrultuda eserlerini ortaya koydular. Bu çerçeveler içerisinde öğrencilerimiz sanatsal anlamda iyi çalışmalar ortaya çıkardı" dedi.
Sergideki resimleri yaparken çok keyif aldıklarını aktaran öğrencilerden Sude Esinti, "Şuanda bulunduğumuz sergideki bu resimleri yaparken önce kazıma aletleriyle linol denilen zemini kazıyoruz. Resimdeki şekli aldığında öğretmenimizin bize getirdiği mürekkeple içini boyuyoruz. Resimleri yaparken tarzımızı ortaya koyuyor ve sevdiğimiz konular çerçevesinde sanatımızı zemine yansıtıyoruz" diye bilgi verdi.
(YÖ-HİV-Y)

20.05.2017 13:53:24 TSI
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