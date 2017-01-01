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TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Van'da iş kadınları zirvesine katıldı

- Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl:

- "Zirve iş kadınlarının ticaret kapasitesini arttıracak"



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanlığı (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Van'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi 2017'ye katıldı.

Zirvede ayrıca TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerince açılan standta sergilenen ipek el dokuma ürünler ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, ABD Büyükelçisi John Bass'in eşi Holly Holzer Bass'ın ilgi odağı oldu.

ABD Adana Konsolosluğu, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (JCI) Diyarbakır işbirliğiyle, Van'da, 20-21 Mayıs tarihlerinde, dördüncü Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'ni düzenledi. Zirve'ye ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, ABD Büyükelçisi John Bass'in eşi Holly Holzer Bass, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl ile TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu üyeleri, JCI Diyarbakır Eş-Başkanları Mustafa Şekercioğlu, Didem Yaka ile çok sayıda iş kadını ve girişimci kadınlar katıldı. İki gün sürecek olan zirve proğramında İş kadınlarına işlerini geliştirmek somut araçlar vermek, kendi çevrelerinde lider olmak için ilham vermek, ve iş ağlarını inşa etmelerine yardımcı olmak kapsamında, seminerler, bilgi veren oturumlar ve motivasyon veren konuşmacılar yapılacağı belirtildi. Zirvede, ekonomik ve sosyal gelişmeyi teşvik etme arzusuyla ortaya çıkmış olup, kendi topluluklarında ekonomik lider rolü oynayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan kadınları, barış ve refah adına çabalarını sürdürmeye teşvik etmek amaçlanıyor.

"İş kadınlarının ticaret hacmini arttıracak"

Yarın sona erecek zirveye Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 100'e yakın iş sahibi kadının yer aldığını kaydeden TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, bu tür zirvelerin, iş kadınlarının ticaret kapasitesini artırmasına katkı sunduğunu söyledi. Akyıl, ''Ayrıca bu etkinlik sayesinde bölgedeki iş kadınları bir araya gelip, birbirini tanıma fırsatı yakalıyor. Bölge kadınların çoğu birbirini yeterince tanımıyor. Bu tanışmalar ile birlikte iş yapma imkanını yakalama fırsatları olmaktadır" dedi.

Diyarbakırlı iş kadınları ilgi odağı oldu

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyelerince açılan ipek el dokuma halı, şal ve kravatların bulunduğu bir stant açıldı. Stantı ziyaret eden ABD. Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, ABD Büyükelçisi John Bass'in eşi Holly Holzer Bass el sanatları ürünler hayran kaldıklarını belirterek TOBB Diyarbakır İş Kadın Girişimciler Kurulu'na başarılar diledi.

(İHA-AKK-Y)



20.05.2017 14:00:41 TSI

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