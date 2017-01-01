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Alaplı'da fener alayı düzenlendi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:01
Alaplı'da fener alayı düzenlendi
Alaplı'da fener alayı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.
Alaplı Belediyesi, kentte bulunan bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte, akşam saatlerinde Fener alayı yürüyüşü düzenledi. 690 Evler Mahallesinde toplanan grup, bando eşliğinde marşlar söylendi. yapılan yürüyüşe Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Garnizon Komutanı Üsteğmen Fuat Gençer, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Tektaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Polisin geniş güvenlik önlemi altında kalabalık, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşalelerle marş söyleyip 3 kilometre uzaklıktaki amfi tiyatroya kadar yürüdü. Vatandaşlar da yol boyunca kalabalığı alkışlayarak destek verdi.
Yürüyüşün ardından,saygı duruşunda bulunan kalabalık, ardından İstiklal Marşı okudu. Şiirler ve konuşmaların ardından Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, burada yaptığı konuşmada, fener alayına katılan herkese teşekkür ettiğini ederek, "Güzel bir fener alayı oldu. Gazilerimiz başta olmak üzere 7'den 77'ye herkes katıldı. Burada herkesin müzik eşliğinde gönüllerince eğlenmesini istiyorum" diye konuştu. Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.
(EY-SÖ-Y)

20.05.2017 14:01:05 TSI
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