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Giresun'da Mayıs ayında yaylalara kar yağdı



(Fotoğraflı)



Fikret Bıyık

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Espiye ilçesindeki bazı yaylalara Mayıs ayında kar yağdı.

Giresun'un Espiye ilçesinde dün gece başlayan yağmur sonrası Karaovacık, Karadoğa, Çakıl ve Ağaçbaşı yaylalarına Mayıs karı yağdı. 3 gündür etkili olan yağışlı hava, dün yaylalarda kar yağışı olarak kendini gösterirken, bazı bölgelerde ise dolu yağdı. 2 bin metrenin üzerindeki yaylalar Mayıs ayında yeniden beyaza bürünürken, yaz ayları sayılı günler kala kar yağması vatandaşları şaşırttı.

(FB-BA-Y)



20.05.2017 14:01:10 TSI

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