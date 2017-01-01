ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çaturoğlu, Çilek bahçesini gezdi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:02
Çaturoğlu, Çilek bahçesini gezdi

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, ıslah edildikten sonra tarım arazisine çevrilen 13 dönümlük organik çilek bahçesini gezerek çilek topladı.
Alaplı İlçesinde, Özel bir Kurum tarafından ıslah edildikten sonra tarımsal faaliyete açılan 20 dönümlük arazide Uygulamalı Tarım ve Tarım Eğitim Alan oluşturulması Projesi" kapsamında 13 dönümüne dikilen organik çilekte ilk mahsul alındı.

Zonguldak Alaplı İlçesinde bir kurum tarafından başlatılan daha önce atıl durumda olan ve Tarım yapmaya uygun olmayan araziyi 20 yıllığına kiralamasının ardından bu alanda araziyi temizleyerek tarımı elverişli hale getirilmesinden sonra ,13 dönümüne organik çilek dikimi yapıldı. Damla sulama sistemi sayesinde kısa sürede organik ürünlerin toplandığı tarladan elde edilen ilk mahsul alıcısıyla buluştu. Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun yaptığı Çilek Tarlasını ziyaretinde , tarıma uygun olmayan arazisini geçen yıl çilek tarlasına dönüştürdüğünü belirterek, atıl durumdaki araziyi değerlendirmekle birçok kişiye de örnek olduğunu söyledi. Çaturoğlu, "Uzun zamandan beri gelmek isteyip de gelemediğimiz bu güzel çilek bahçesine gelmekten dolayı çok mutlu oldum. Burası gerçekten örnek bir bahçe olmuş durumda.Burada çilek bahçenin önemli bir kısmını oluşturuyor. Burada 5 tane sera var, bunu dışında patlıcan ve domates gibi aklımıza gelen her türlü sebze burada yetiştiriliyor. Yine bu tarlanın etrafı meyve fidanlarıyla donatılmış. Çocukluğumdan bilirim burada her hangi bir faaliyet yoktu. Bu alan olağan üstü gayretler neticesinde tımar edilerek verimli bir hale getirildi. Yaklaşık 20 bin metre kare bir alan olan yerini, Odamız uzun süreli kiralama yaparak tarım alanına dönüştürdü. Burası ayrıca bir okul gibi diğer çiftçi arkadaşlarımıza da örnek olacak faaliyetler burada yapılıyor. Yine burada BAKKA destekli hazırlanan 570 Bin TL değerindeki proje ile çiftçilerimizin eğitilebileceği, ticari ünitelerin içerisinde yer alacağı ve organik ürünlerin aynı zamanda satışını yapılabileceği bir ünite yapılacak. Bunu yüzde 30'unu Ziraat Odası öz kaynaklarıyla yüzde 70'ini de BAKKA destekleyecek. Biz bu projeyi önemsiyoruz. Bölgemizde tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesine ihtiyaç var. Burası inşallah çiftçimizin bir okul olarak kullanabileceği bir mekan olacak. İnsanlar burada görsel olarak gördüklerini şeyleri kendi tarlarında uygulama imkanı bulacaklar. Zonguldak'ın bütün sorunlarıyla ilgilendiğimiz gibi özelikle tarımsal sorunlarıyla daha fazla eğilmemiz lazım tarım olmazsa olmazımız dünyanın önümüzdeki zaman dilim içerisine karşılaşabileceğiz büyük sorunlarından bir tanesi gıda ve beslenme sorunu, diğeri de su sorun olarak önümüze çıkıyor.Bu alana yatırım yapan herkesi destekliyoruz.Buradaki örnek bahçede inşallah tüm Türkiye'mize ve Zonguldak'ımıza örnek olsun" diye konuştu.
(EY-SÖ-Y)

20.05.2017 14:02:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alaplı'da fener alayı düzenlendi
YEREL

ALAPLI'DA FENER ALAYI DÜZENLENDİ
Kdz. Ereğli'de AK Partililer sabah kahvaltısında buluştu
YEREL

KDZ. EREĞLİ'DE AK PARTİLİLER SABAH KAHVALTISINDA BULUŞTU
Osmanlı Çileği şenliklerinin ikinci günü bisiklet turu ile başladı
YEREL

OSMANLI ÇİLEĞİ ŞENLİKLERİNİN İKİNCİ GÜNÜ BİSİKLET TURU İLE BAŞLADI
Kdz. Ereğlililer Grup Seksendört konseri ile coştu
YEREL

KDZ. EREĞLİLİLER GRUP SEKSENDÖRT KONSERİ İLE COŞTU
Kdz. Ereğli'de Osmanlı Çileği Şenlikleri Korteji yapıldı
YEREL

KDZ. EREĞLİ'DE OSMANLI ÇİLEĞİ ŞENLİKLERİ KORTEJİ YAPILDI
Zonguldak'ta yavru kedi ve köpekler sahiplendirildi
YEREL

ZONGULDAK'TA YAVRU KEDİ VE KÖPEKLER SAHİPLENDİRİLDİ
Kendi tasarladıkları arabalarla yarıştılar
YEREL

KENDİ TASARLADIKLARI ARABALARLA YARIŞTILAR
19 Mayıs bayramını salsa yaparak geçirdiler
YEREL

19 MAYIS BAYRAMINI SALSA YAPARAK GEÇİRDİLER
Osmanlı çilekli pastaları yarıştı
YEREL

OSMANLI ÇİLEKLİ PASTALARI YARIŞTI
Alaplı'da 19 Mayıs törenle Kutlandı
YEREL

ALAPLI'DA 19 MAYIS TÖRENLE KUTLANDI
Çiftçilere koli koli tavuk dağıtıldı
YEREL

ÇİFTÇİLERE KOLİ KOLİ TAVUK DAĞITILDI
Eskrim: Çilek Kupası Turnuvası
YEREL

ESKRİM: ÇİLEK KUPASI TURNUVASI
Alaplı Deresi'nin ağzı ihaleye çıkıyor
YEREL

ALAPLI DERESİ'NİN AĞZI İHALEYE ÇIKIYOR
Çaturoğlu'ndan Alaplı'ya Yüksekokul müjdesi
YEREL

ÇATUROĞLU'NDAN ALAPLI'YA YÜKSEKOKUL MÜJDESİ
Devrek'te 19 Mayıs coşkusu
YEREL

DEVREK'TE 19 MAYIS COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...