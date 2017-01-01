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Germencik 19 Mayıs gençlik konseriyle coştu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Germencik Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gençlik konseri güzel görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Kapsamında gerçekleştirilen Gençlik Konseri Germencik'e Ortaklar mahallesinde yapıldı. Mahalle halkının büyük ilgi gösterdiği konserde sahneye ilk olarak Ala Cazz gurubu çıktı. Sahne performansı ile göz dolduran grubun solisti Cevher Doğan Germencik ve Ortaklar halkına unutamayacakları bir eğlence yaşattı. Cevher Doğan sahneyi albümleri ve klipleri ile tanınan ünlü sanatçı Cemal Güney'e bırakırken, Güney söylediği şarkılar ve sahne performansı ile geceye damga vuran bir diğer isim oldu.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konsere Germencik ve Ortaklar Mahallesi halkımız büyük ilgi gösterdi. Gecemizi unutulmaz kılan 2 değerli sanatçımıza ve yine gecemize katılım saylayan Ortaklar ve Germencikli hemşerilerime de teşekkür ediyorum'' dedi.

Konsere Germencik Kaymakamı Ayhan Işık ve eşinin yanı sıra Germencik Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecenin sonunda Kaymakam Işık ve Başkan Akın sanatçılara çiçek takdim ederken söyledikleri şarkılar ve gösterdikleri mütevazilikten dolayı sanatçılara teşekkür ettiler.

(MB-Y)



20.05.2017 14:03:04 TSI

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