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Tillo'da doğa yürüyüşü yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Gençlik Haftası kapsamında Siirt'in Tillo ilçesinde ilk kez doğa yürüyüşü yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve gençlerin ağırlıkta olduğu kalabalık grup, saat 10:00'da Tillo ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Kaletül Üstad Tepesi'nde toplandı. Kalabalık, daha sonra Tabiat Parkı bağ yolundan geçerek, 6 kilometre mesafedeki Hassa Hatun Türbesi önünde yürüyüşü sonlandırdı. Doğa yürüyüşüne katılan gençler, Kale bölgesinde Botan Çayı'nın otantik manzarasını seyrederek hoşça vakit geçirdi.

Tillo ilçesinde ilk kez doğa yürüyüşü yapıldığını aktaran gençler, Kaletül Üstad Tepesi'nden Botan Çayı'na bakan manzarayı yakından görme şansı yakaladıklarını, uzun zamandır ilk kez doğada bu kadar hoşça vakit geçirdiklerini söyledi. Gençler doğal güzelliği olan manzarada selfi çekerken, etkinlik sonunda davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

(MND-AKK-Y)



20.05.2017 14:04:21 TSI

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