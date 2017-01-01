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Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut: Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Altıntaş İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantı, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, AK Parti ilçe Başkanı Selahattin Bayram, meclis üyeleri, mahalle başkanları katılımıyla AK Parti ilçe binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Selahattin Bayram, ilçe teşkilatı olarak mahalle teşkilatlarıyla her alanda irtibat halinde olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Ferit Karabulut da, "Ülkemiz, bir yandan FETÖ, bir yandan PKK, bir yandan da dünya ile savaşıyor. Zor bir süreçten geçilse de ülkemiz 2023 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. İnşallah Yeni Türkiye, hedeflerine önümüzdeki dönemde daha hızlı şekilde ilerleyecektir.Bizler Altıntaş olarak, birliktelik içinde ülkemizin refahı için tüm teşkilatlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. (YD-EFE)



20.05.2017 14:04:31 TSI

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