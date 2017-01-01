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Başkan Yağcı'ya Bursa Türk Standartları Enstitüsü çalışanlarından ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bursa Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Baş araştırmacı İnşaat Mühendisi Mehmet Uğur Özdeniz, Bursa TSE Metalürji Mühendisi Mehmet Akça'yı makamında kabul etti. Ziyarette konuklarına Bilecik'e yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Yağcı, konuklarıyla fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette, Bilecik'te faaliyet gösteren bir fabrikanın üretim direktörü Nurtaç Akyöz, fabrikanın kalite yönetim temsilcisi Mesut Kandemir, Bilecik Belediye Meclis üyesi Erdoğan Yeşil ile Eskişehir Türk Standartları Enstitüsünden Önder Ören eşlik etti.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizleri sayıp, severek ziyaretimizde bulundular. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

Ziyaret sonrası Başkan Yağcı, konuklarında üzerinde Kayı amblemi bulunan bir çömlek vazo hediye etti.

(CKT-DA-Y)



20.05.2017 14:14:49 TSI

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