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Vezirhan Belediyesi'nden öğrencilere Çanakkale gezisi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi tarafından öğrencilere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Çanakkale gezisi düzenlendi.

Beldede eğitim gören 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gezi hakkında açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, milli ve manevi değerleri genç nesillere aktarmak her Türk evladının en önemli vazifelerinden birisi olduğunu belirterek,"19 Mayısın ruhunu Çanakkale'de anlamak, geçmişini iyi bilip geleceğine ışık tutacak nesiller yetiştirmek için Belediyemizin öğrencilere düzenlemiş olduğu Çanakkale gezisi amacına ulaşmıştır. Hüznün, gururun, umudun ve coşkunun bir anda yaşandığı gezimiz bazen göz yaşına bazen yüzde tebessüme dönüştü" dedi.

(CKT-DA-Y)



20.05.2017 14:16:10 TSI

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