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Bölge Yerel Basın Mensupları Buluşması



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Samsun İl Müdürlüğü tarafından Samsun, Ordu, Çorum, Sinop, Tokat ve Amasya'da görev yapan yerel medya temsilcilerinin katılımıyla, "Bölge Yerel Basın Mensupları Buluşması" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, basın kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler, tecrübelerini yerel medya mensuplarıyla paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Basın Yayın ve Enformasyon Samsun İl Müdürü Micahit Taşkın, "Bu buluşmada sizlerle bir arada olmak beni memnun etti. Bugün burada genel müdürlüğümüzün yerel basını desteklenmesi ve güçlendirilmesi görevi kapsamında bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. İl müdürlüğümüzün bölgesinde bulunan Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'taki medya yöneticileri ve gazetecilerle yapılan görüş ve incelemeler sonrasında bu toplantının yapılması gerektiği yönünde karar alındı. Bölgedeki medya kuruluşları temsilcileri yerel medya alt yapısının ve buna bağlı olarak medya mensuplarının ve gazetecilerin, iletişim teknolojisindeki hızlı gelişime ayak uydurabilmek adına uzman kurum ve kuruluşlardaki konunun uzmanlar tarafından eğitim verilmesinin faydalı olacağı tespit edilmiştir. Öte yandan dünyadaki gelişmeler ve ülkemizi doğrudan etkileyen küresel ve uluslararası olaylar ile ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyadaki gelişmeler, artık sadece ulusal medyada değil, yerel medyanın da ilk sırasında yer aldığını görüyoruz. Bu nedenle yerel medya mensuplarının desteklenmesi gerektiği inancındayım. Kurumumuzca daha önce gerçekleştirilen toplantılar gibi, bu konferansında amacına ulaşacağına inanıyorum. Bu toplantı katılımcılara yeni ufuklar ve yeni bakış açılara kazandıracaktır" dedi.

Toplantıya ayrıca, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar, Çarşamba İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Niyazi Usta ve iletişim bölümü öğrencileri ile öğretim üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından toplantı sunum şeklinde devam etti.

(ŞB-SLH-Y)



20.05.2017 14:20:56 TSI

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