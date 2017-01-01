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Bakan Eroğlu'nun ikiz torunları oldu



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun ikiz torunları oldu.

Bakan Eroğlu'nun kızı Merve, Ankara'da özel bir hastanede ikiz çocuklarını dünyaya getirdi. Çocuklardan erkek olana Yusuf Taha kız olana da Beyza Sude ismi verildi. Orman Bakan Eroğlu bugün dünyaya gelen torunlarının ve kızının sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirtti ve ikiz torun sahibi olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

(GC-



20.05.2017 14:25:33 TSI

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