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Akçaray'da test sürüşleri yapılıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeline gelen Akçaray tramvay araçlarından 6 tanesinde deneme sürüşleri devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kent ulaşımına rahatlık getirecek Akçaray Projesi'nde Kocaeline getirilen 6 tramvay aracının test sürüşleri yapılıyor. Akçaray'a ait ray, elektrik ve araç kontrollerinin yapıldığı test sürüşlerinin ardından önümüzdeki günlerde yolculu hizmete geçilmesi sağlanacak. Test sürüşleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden başlayarak Rafet Karacan Bulvarı Doğu Kışla Parkı alanına kadar devam ediyor. Test sürüşleri 5'er dakika ara ile tramvay araçlarının ardı ardına raylardan hareket ettirilmesi ile uygulanıyor. Tramvay araçlarının sorunsuz hizmet verebilmesi için yapılan test sürüşleri ile son rötuşlar yapılıyor. Çift yönlü 15 kilometre uzunluğundaki Akçaray projesi çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 adet tramvay hizmet verecek. 5 modül halinde olan bir araç 33 metre uzunluğunda ve 294 yolcu kapasitesine sahip olacak.

(İG-RFK-Y)



20.05.2017 14:26:00 TSI

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