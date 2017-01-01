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Başkan Yanılmaz çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediye Başkan Mücahit Yanılmaz, kentte devam eden çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda devam eden asfalt serim ve bisiklet yolu yapım çalışmaları ile Malatya Caddesi yürüyüş yolu ve yapılacak yeni bisiklet yolları güzergahında incelemelerde bulundu. Daha sonra Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı'na geçerek incelemelerini sürdüren Başkan Yanılmaz, alanda devam eden peyzaj çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Mesire alanında piknik yapmaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yanılmaz, onların görüş ve fikirlerini dinledi. Çocuklarla da özel olarak ilgilenen ve onlarla voleybol oynayan Yanılmaz, böyle güzel bir alanı hizmete sunmaktan ve kahraman Şehit Polis Fethi Sekin'in adını vermekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mesire alanın, rahat ve huzurlu bir şekilde piknik yapabilecek bir yer olduğunu dile getiren vatandaşlar, ihtiyaç duyulacak her şeyin alanda mevcut olduğunu kaydetti.

(CK-HİV-Y)



20.05.2017 14:27:42 TSI

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