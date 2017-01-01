YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş, yapımı devam eden okul inşaatında incelemede bulundu

Vali Demirtaş, yapımı devam eden okul inşaatında incelemede bulundu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yapımı devam eden 32 derslikli ortaokul inşaatında incelemede bulundu.

Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve mahalle muhtarlarının da katıldığı Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan okulda ki incelemede Vali Demirtaş yetkililerden inşaatın yapımı ile ilgili bilgi aldı.

Vali Demirtaş, geleceğin teminatı olan çocuklara yeni ve modern okullar kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. 32 derslikli okulun bir an önce eğitime kazandırılacağını dile getiren Vali Demirtaş, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için ne kadar çalışsak azdır. Gençlerimizin, modern sınıflarda eğitimlerini almaları konusunda tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Gelecekte, ülkemizde söz sahibi olacak nesillerimizin daha iyi yetişebilmesi konusunda eğitime olan yatırımlarımız devam edecektir" diye konuştu.

(UMT-Y)



20.05.2017 14:33:11 TSI

NNNN

