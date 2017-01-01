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Polonya'da 'bileğimiz' bükülmedi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında Büyükşehirli genç sporcu Şehmuz Ertem, Avrupa Şampiyonu olurken, Kenan Eroğlu ise Avrupa ikincisi oldu.

14-19 Mayıs tarihleri arasında Polonya'nın Katowice şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu Şeymuz Ertem ile Kenan Eroğlu, Türkiye'ye madalyalarla döndü. 70 kiloda, büyükler sağ kolda mücadele eden milli sporcu Kenan Eroğlu gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Gençler 55 kiloda sol kolda mücadele eden Şeymuz Erdem ise tüm rakiplerini bileklerini bükerek Avrupa Şampiyonu oldu. Altın madalya kazanan genç sporcu törende duygulu anlar yaşadı. Kulüp Başkanı Dr.Ali Yeşildal ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu iki sporcuyu da telefonla arayarak tebrik etti

(İG-RFK-Y)



20.05.2017 14:34:57 TSI

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