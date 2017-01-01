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Kitap okudular, ödülleri aldılar

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:35
Kitap okudular, ödülleri aldılar
Kitap okudular, ödülleri aldılar

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Eğitim Bir-Sen Kadınlar Komisyonu, ilkokul öğrencilerine yönelik ödüllü kitap okuma yarışması gerçekleştirildi.
Program Fatih İmam Hatip ortaokulu öğrencisi Ahmet Vuroğlu ile Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hafsa Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Programın açılış konuşmasını Eğitim Bir-Sen Tavşanlı Kadınlar Komisyonu Başkanı Nimet Uzan yaptı.
Uzan , " ilk kez düzenlediğimiz kitap okuma yarışması bizleri oldukça heyecanlandırdı. Bizler bu yarışmaya başlarken ülkemizde kitap okuma oranın çok düşük olduğunu düşünerek gerçekleştirdik. Küçük yaşlarda okumanın öneminden dolayı bu adımı attık ve çocuklarımızın sevecekleri kitapları ile başladık. Bugün salondaki kalabalığı görüyoruz ve iyi ki bizimle birlikte kitap okuma dostu oldunuz. Bugün de bu final ile birlikteyiz. Hepinize teşekkür ediyorum iyi ki varsınız ve hoş geldiniz" diyerek açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, "Eğitim Bir Sen'in sendikal faaliyetlerinin yanı sıra doğrudan öğrencilerimize yönelik olarak kitap okuma yarışmasını önemsiyoruz. Eğitim sürecine büyük katkılar sağlamaktadır. Bu yarışmalarının ilk buralarda başlaması nedeniyle gurur duydum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Kitap okuma sayesinde bilgi, duygu ve hayal düşüncesinin gelişmesi açısından önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var, "Toplumda kitaba olan ilgi ve istek azaldıkça o toplumda yıkım başlar" diyor. O nedenle kitap okuma son derece önemlidir. Şu anda FETÖ sürecini hepimiz yaşadık. FETÖ sürecinin en önemli süreci kendi kitaplarını okutarak, kendi düşüncesinden insanlar oluşturmasıydı ve bu büyük bir yıkıma neden oldu. İnsanları esir eden kitaplar yerine bizlerin her alanda faydalı kitaplar okumamız gerekir. Eğitim Bir Sen'in yaptığı bu çocukları kitap okumaya teşvik etmesi son derece önemlidir. Kendilerini kutluyorum" dedi.
Konuşmaların ardından çocukların düzenlediği halk oyunları gösterisi sonrası dereceye giren 45 öğrenciye sırasıyla ödülleri verildi.
Törene Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel, Müftü Hüseyin Aksoy, Kütahya Eğitim Bir Sen başkan vekili Davut Ezen, Eğitim-Bir-Sen Tavşanlı ilçe başkanı Mesut Kocaman, Kütahya Milli Eğitim Müdür yardımcısı Hamdi Sarıöz, Kütahya Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Küçükçakır, Tavşanlı Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Tavşanlı İş-Kur Hizmet Merkezi Müdür Vekili Muhterem Aksoy ve tüm eğitim camiası ile çok sayıda davetli katıldı. (Tİ - EFE)

20.05.2017 14:35:40 TSI
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