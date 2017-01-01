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9. Kocaeli Kitap Fuar'ında Batı-Türkiye ve İslam konuşuldu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9.Kitap Fuarı kapsamında Karamürsel Alp Konferans Salonunda Abdülkadir Turan Batı-Türkiye ve İslam konulu konferans verdi.

'Batının bizimle ilgili yenememe, esir edememe ve köleleştirememe gibi kompleksleri var' sözleriyle söyleşisine başlayan Abdülkadir Turan, "18. yüzyılda artık üretmeyi bırakıp, kaynaklarımızdan uzaklaşarak batıdan ne alabiliriz derdine düşmeye başladık. 1830'lu yıllardan sonra batıya benzeyerek batıdan korunmayı denedik, ilk olarak kıyafet ve eğitimde benzemeye başladık. Herkes batıya teslim oldu" dedi.

Batı'nın oynadığı oyunlara değinen Turan, "Biz İbrahim Şinasi'yi Avrupa'ya maliye öğrenmesi için gönderdik. O ise yazar ve sosyal mühendis olarak geri döndü ve batılılaşma sürecini başlattı. Bundan sonra da doğrudan bizim aile yapımıza bir eleştirisel dönem başladı. O dönemin tiyatro oyunları bile buna örnek olabilir. Biz uzun bir süre batıya benzeyerek batının şerrinden korunacağımıza inandık. İlmi haçlı seferleri sırasında bizden nuru aldı nara çevirdi" diyerek sözlerini tamamladı.

(İG-Y)



20.05.2017 14:38:42 TSI

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