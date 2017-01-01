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Numan Venedik ve Alptekin Cevherli'den "Kafes" konulu söyleşi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:39
Numan Venedik ve Alptekin Cevherli'den "Kafes" konulu söyleşi
Numan Venedik ve Alptekin Cevherli'den "Kafes" konulu söyleşi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuar'ında bir kitabın bütün hayatı değiştirebilecek güce sahip olduğu ifade edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9.Kitap Fuarı Karamürsel Alp Konferans Salonu'nda Yönetmen Numan Venedik ve Yazar Alptekin Cevherli yeni kitapları "Kafes" hakkında konuştu. Söyleşide Numan Venedik, "Kafes" hikayesinin nasıl başlayıp bir kitaba dönüştüğünü, Alptekin Cevherli ise kitabın yazım bölümünde yaşadıklarını anlattı.
Söyleşide "Kafes" hikayesinin nasıl başlayıp kitap haline geldiğini anlatan Alptekin Venedik "Aslında her birimiz bir kafeste yaşıyoruz. Bunun bazen farkında bazen de değiliz. Çıkabilmek için mutlaka birçok fikre ihtiyacımız oluyor. Bunu hepimiz ara ara yaşamaktayız. Kitabı hazırlarken amacımız insanların bu konuda yalnız olmadıklarını anlatabilmek" dedi.
Konuşmasına devam eden Venedik, "Kitabın hikayesi bana ait. Yazarı ise arkadaşım Alptekin Cevherli. Bu aynı zamanda iki ruhun iki yüreğin işbirliği. Belki de bu kitabı hazırlarken birbirimize kafesten çıkarmak için yol gösterici bile olmuşuzdur. Tek amacımız kitapların nelere kadir olduğunu anlatabilmek. Bir kitap bütün hayatımızı değiştirebilir" şeklinde konuştu.
Kafes adlı kitabın yazım sürecini anlatan Alptekin Cevherli, "Numan Venedik hikayeyi bana anlattığı zaman bu konu mutlaka kitap olmalı diye düşündüm. Ve çalışmaya başladık. Kafeste yaşamayan yok. Bazen insanın kendi bile kafesi olabiliyor. Her insanın karşısına birçok kez fırsat çıkar. Bazen bunları değerlendirebiliriz. Bazen ise değerlendiremeyiz. Hep düşünmüşümdür acaba kafesimiz mi bizi engelleyen diye" açıklamasını yaptı.
Söyleşinin son bölümünde Alptekin Cevherli kitabın bir bölümünde de bulunan İbrahim Hakkı Hazretlerine ait şiiri seslendirdi. Dinleyicilerin sorularıyla söyleşi sona erdi.
(İG-Y)

20.05.2017 14:39:10 TSI
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