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Şermin Çarkacı, Kitap Fuarı'nda



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Oyuncu anne Şermin Çarkacı, 9. Kocaeli Kitap Fuarında, yaratıcılık ve hayal gücü üzerine söyleşi yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, birçok tanınmış ismi okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleşen söyleşide Oyuncu Anne olarak tanınan Şermin Çarkacı, "Çocuklarda yaratıcılık ve hayal gücü" konusuyla okurlarıyla bir araya geldi.

'İnsanlara tavsiyelerimden ilki çocukların hayal gücü ve yaratıcılığını geliştirmek için her şeyi yap" diyerek sözlerine başlayan Şermin Çarkacı, "Evini daha düzenli, şık modern diye kısıtlama. Çocuğun görmek istediği ne varsa evine koy. Çocuğuna kapıları aç, her şeye dokunsun, keşfetsin, görsün. Çocuğunuzun yapmak istediği şeyleri görünce ona destek olun. Çocuğunuzun hayal dünyasının en büyük destekçisi siz olun" dedi.

Konuşmasına devam eden Çarkacı, "Yetişkinler biz çocuklarla niye bu kadar çok oynuyoruz, hâlbuki bizim çocukluğumuzda bizimle bu kadar oynanmamıştı diyorlar. Bizim çocukluğumuzla şimdiki çocukları karşılaştırmak için öncelikle evlerimize bakmalıyız. Siz de çocukluğunuzdan bilirsiniz, evlerimiz dağıtmak için çok müsaitti. Şimdiki evlerde bu mümkün değil" vurgusunu yaptı.

Evlere değişik şeyler koymamız gerektiğini söyleyen Çarkacı, "Çocukların keşfedebileceği şeyler olsun evinizde. Bunu yapamıyorsanız çocuklarınızı hafta sonu alışveriş merkezine götüreceğinize bir müzeye götürün, orada keşfedebileceği çok şey bulacaktır. Ya da ormana götürün ormanı keşfetsin. Ormandan bir şeyler getirmek istediğinde buna müsaade edin. Çocukların hayal dünyasına engel olmadan onları yönlendirin" ifadelerini kullandı.

(İG-Y)



20.05.2017 14:41:14 TSI

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