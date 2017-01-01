YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelli çocuklar trafik polisi oldu

Engelli çocuklar trafik polisi oldu



(Fotoğraflı)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İletişim Fakültesi öğrencileri, engelli çocuklara polis yeleği giydirerek trafikte denetim yaptırdı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 'Yaşama sevinciyle hayata tutunan kardeşlerimizin yanındayız' sloganıyla engelli çocuklara polis yeleği giydirerek trafikte denetim yaptırdılar.

Proje hakkında bilgiler veren İletişim Fakültesi öğrencileri, "Arkadaşlarımızla beraber sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli çocukların bir günde olsa trafikte polisi olma hayallerini gerçekleştirmek için böyle bir proje geliştirdik. Desteği olan herkese teşekkür ederim." diye konuştular.

Trafik denetimi bitiren engelli çocuklara İletişim Fakültesi öğrencileri hediyeler verdi.

(SK-AT-Y)



20.05.2017 14:41:16 TSI

NNNN

