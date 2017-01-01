Engelli çocuklar trafik polisi oldu
(Fotoğraflı)
Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İletişim Fakültesi öğrencileri, engelli çocuklara polis yeleği giydirerek trafikte denetim yaptırdı.
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 'Yaşama sevinciyle hayata tutunan kardeşlerimizin yanındayız' sloganıyla engelli çocuklara polis yeleği giydirerek trafikte denetim yaptırdılar.
Proje hakkında bilgiler veren İletişim Fakültesi öğrencileri, "Arkadaşlarımızla beraber sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli çocukların bir günde olsa trafikte polisi olma hayallerini gerçekleştirmek için böyle bir proje geliştirdik. Desteği olan herkese teşekkür ederim." diye konuştular.
Trafik denetimi bitiren engelli çocuklara İletişim Fakültesi öğrencileri hediyeler verdi.
(SK-AT-Y)
20.05.2017 14:41:16 TSI
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