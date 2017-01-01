YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TÜGVA'dan sabah namazı etkinlikleri devam ediyor

TÜGVA'dan sabah namazı etkinlikleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak İl Temsilciliği geleneksel olarak düzenlenen 'Gelmeden Kıyamet, Gel Sende Kıyam Et' sloganıyla başlatılan sabah namazı etkinliğini bu hafta Vali Kamil Acun Külliye Camisi'nde gerçekleştirdi.

TÜGVA Şırnak İl Temsilciliği, tarafından başlatılan sabah namazı etkinlikleri devam ediyor. Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, yönetim kurulu ve TÜGVA üyesi gençlerin katılımıyla Vali Kamil Acun Külliye Camisi'nde gerçekleştirilen sabah namazı etkinliğinde cemaate simit ve çay ikramında bulunuldu. Ardından gerçekleştirilen sohbette konuşan TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, "Geleneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygı, paylaşım ve hassasiyet ilkelerini benimsemiş, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalışmaktayız. Namazımızı eda ettikten sonra hep beraber sohbet ediyoruz, bizler için de güzel bir kaynaşma ortamı oluyor. Programımıza tüm genç kardeşlerimizi davet ediyoruz. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Kamil Acun Külliye Camii İmamı Guhdar Zeyrek ise 'Günümüzde imanlı bir gençlik' konusu üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

(MY-AKK-Y)



20.05.2017 14:41:17 TSI

NNNN

