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Başkan Yılmaz: "Samsun parmakla gösterilir hale gelecek"

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:42
Başkan Yılmaz: "Samsun parmakla gösterilir hale gelecek"
Başkan Yılmaz: "Samsun parmakla gösterilir hale gelecek"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun 2019 yılına kadar parmakla gösterilir hale gelecek" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yerel Medya Buluşması'nda gazetecilerle bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un Türkiye'nin parmakla gösterilir bir şehri haline geleceğini söyleyerek, "Samsun sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin iddialı şehirlerinden birisi. 19 Mayıs 2019'da 2023 vizyonumuzun provasını yapacağız. Samsun'u 2019'a hazırlıyoruz. Kentimizi modern ve çağdaş bir şehir haline getirme hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Samsunumuzda şehircilikle ilgili kötü örneklerden, bu Samsun'a yakışmıyor dedirtecek görüntülerden arındırmaya çalışıyoruz. Tamamen yok etmemiz mümkün değil. Ama en aza indirmeye uğraşıyoruz. Tüm bunları yaparken sadece şehir merkezinde değil, ilçelerimizde de büyük hareketlilik var. İlçelerimizi de aynı oranda kalkındırmaya çalışıyoruz. İçme suyu, kanalizasyon, yollar ve sosyal belediyeciliğin gerektirdiği her türlü çalışmayı ilçelerimizde de yürütüyoruz. Belki biraz borçlanacağız. Ama bu önümüzdeki 2 senede Samsun'u ihya ederek örnek şehirlerden birisi haline getireceğiz" diye konuştu.

"Basın milletin gözü kulağıdır"
Medya mensuplarının böyle bir toplantıda bir araya gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yılmaz konuşmasını şöyle tamamladı: "Siz medya mensuplarının gerek Samsun'da gerek komşu illerimizde gerekse ülke genelinde sorun ve hedeflediğiniz programları ve projeleri görüşmek üzere bir araya gelişinizi takdirle karşılıyorum. Bize düşen ne varsa yapalım dediğim arkadaşlarımıza yine bu sözü tekrar hatırlatmak istiyorum. Siz bizim gözümüz, kulağımızsınız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum."
(SAM-SLH-Y)

20.05.2017 14:42:59 TSI
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