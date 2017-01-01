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Ferhan Yıldırım, MHP Kütahya İl Başkanlığına aday



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ferhan Yıldırım, yarın yapılacak olan MHP Kütahya İl Başkanlığı Kongresi'nde aday olduğunu açıkladı.

Ferhan Yıldırım, "Bilindiği gibi, 23 Nisan 2017 pazar günü Merkez İlçe Kongremizde tekrar başkanlığa seçilmiştim.Ancak; gördüğün lüzum üzerine Bu görevden ayrılarak İl Başkanlığına aday oldum.Bugüne kadar başardıklarımızı referans noktası sayıp, daha ileri hedefleri gerçekleştirmek adına, daha çok çalışmak, yılmadan mücadele etmek için gerçekleştireceğimiz kongrede bende adayım. Rabbim bizi çıktığımız yolda muzaffer eylesin. 21 Mayıs Pazar günü Hazer Dinar-i Kültür Merkezinde başlayacak il kongremize tüm Kütahyalı hemşehrilerimiz ve MHP'ye gönül verenler halkımız davetlidir" diye konuştu.

Yıldırım, 23 Nisan 2017 tarihinde yapılan MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığının kongresinde tüm delegelerin oyunu olarak güven tazelemişti. (EFE)



20.05.2017 14:48:30 TSI

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