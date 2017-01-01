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Ağrı doğurganlıkta 2'nci sırada

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:48
Ağrı doğurganlıkta 2'nci sırada

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Ağrı doğurganlıkta ve kaba doğumda Şanlıurfa'nın ardından 2'nci sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerine göre, 2016 yılı toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il yüzde 4,3 ile Şanlıurfa olurken, bu ili yüzde 3,69 ile Ağrı takip etti. Doğurganlık hızının en düşük olduğu il yüzde 1,46 Karabük oldu. Bu ili yüzde 1,48 ile Edirne izledi. Bu verilere göre Ağrı, Şanlıurfa'nın ardından en fazla doğurganlığın olduğu il olarak belirlendi.
En yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2016 yılında 25-29 yaş grubundaki her bir kadın başına 133 doğum düştü.
Kaba doğum hızı illere göre incelediğinde, 2016 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,9 ile Şanlıurfa olduğu açıklandı. Bu ili binde 28,3 ile Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile Karabük olduğu ifade edildi.
(AG-AT-Y)

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20.05.2017 14:48:40 TSI
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