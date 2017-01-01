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Başkan Gümrükçüoğlu, Boztepe Kur'an Kursunda incelemelerde bulundu



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TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, belediye tarafından inşa edilerek müştemilatı ile birlikte 25 yıllığına Trabzon İl Müftülüğüne tahsis edilen Boztepe Kur'an Kursunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Trabzon şehir merkezine modern bir Kur'an kursu binası kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gümrükçüoğlu, "Şehir merkezimizde, Boztepe'mizde böylesi bir esere ihtiyaç duyuluyordu. Yaptığımız çalışma ile bu ihtiyaca cevap vermiş olduk. Müftülüğümüz tarafından kursumuzda başlanılan eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediliyor. Nesillerimiz, son derece modern, pırıl pırıl bir ortamda Kur'an öğreniyor. Tüm imkanlarımızla Trabzon'umuzdaki eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Boztepe Mahallesi'ndeki Osmanlı Camisi yanında 3 bin 417 m2 inşaat alanı üzerine 40 yataklı olarak inşa edilen Kur'an Kursu binasının bodrum katlarında 40 araçlık otopark bulunduğu, 1 milyon 689 bin TL'ye mal olan binanın 2 bodrum, zemin, 3 normal kat ve çatı katından oluştuğu belirtildi.

(OK-ÖS-Y)



20.05.2017 14:53:18 TSI

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