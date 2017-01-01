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Gediz'de kablo hırsızlarına suçüstü



(Fotoğraflı)



Recep Baysal

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde Arıca Köyü yakınlarında Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları sırada suçüstü yakalanan 5 kişi Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Arıca köyünde bugün kablo hırsızlığı yapıldığı yönünde gelen bir ihbar üzerine operasyon yaptı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyon kapsamında Türk Telekom'a ait kablosu hırsızlığı yapan R.A., M.A., İ.O., S.K., ve G.K. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların daha önce Uşak, Kütahya ve Manisa İllerinde de kablo hırsızlığı yaptıkları belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığında sorgusu tamamlanan 5 şahıs, Gediz Adliyesine sevk edildi. (RB-EFE)



20.05.2017 14:59:07 TSI

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