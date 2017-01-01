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Yaşlı adama otomobil çarptı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:02
Yaşlı adama otomobil çarptı
Yaşlı adama otomobil çarptı

(Fotoğraflı)

Murat Sürücü
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Elbistan'da meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan yaşlı adam, yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi'nde yaşandı. Elindeki baston yardımıyla yolun karşısına geçmek isteyen H.İ.B. isimli yaşlı adama, yoldan geçen araçları beklediği sırada A.K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve asfalt zemine düşen H.İ.B. kanlar içerisinde kaldı. Yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar ve esnaflar yetişti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis'e ait ambulansla ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kaza anı ve sonrasında yaşananlar, güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.
(CGR-ÖK-Y)

20.05.2017 15:02:45 TSI
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