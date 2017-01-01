"Hoş Geldin Projesi" yüzleri güldürüyor
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın talimatları doğrultusunda faaliyete geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' vatandaşları memnun etmeyi sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, ilçede yeni doğmuş bebekler tek tek tespit edilerek hazırlanan hediye setleri ailelere takdim ediliyor. Aileler ise kendilerini ziyaret eden 'Hoş Geldin Bebek' ekibine teşekkür ettiler.
(İG-GY-Y)
20.05.2017 15:03:39 TSI
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