YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İrem Derici Uşaklı gençlerle buluştu

İrem Derici Uşaklı gençlerle buluştu



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yıldönümü nedeniyle, gençlik festivalini organize eden Uşak Belediyesi, etkinlikler kapsamında pop müziğin tanınan isimlerinden İrem Derici'yi binlerce hayranıyla buluşturdu.

Soğuk havaya rağmen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nı doldurduğu halk konseri öncesi bir konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, gençliğe verdiklerini öneme değindi. 19 Mayıs ruhunun aradan bir asırlık süre geçmesine rağmen hala canlı olduğunu ifade eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 15 Temmuz'daki işgal girişiminin milli şuur ve cesaretle önlendiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve Türk milletinin 19 Mayıs 1919 günü, Türkiye'nin onur mücadelesinin ilk ateşini yaktığını belirten Başkan Cahan, "O dönemde, tüm dünyanın yok olacağını varsaydığı bu cennet vatan, eğer yeniden büyük ve güçlü bir devlet olmuşsa, bunu 19 Mayıs'ta ortaya konan cesarete borçludur. 98 yıl önceki cesaret ve inanç, bu topraklarda asla ölmez ve yok olmadığı için, Türkiye üzerinde kurulan hiçbir tuzak ve hain plan amacına ulaşamaz. 15 Temmuz'daki boyunun ölçüsünü alan hainlerin en büyük gafleti, aziz Türk milletinin inanç ve cesaretinden bihaber olmalarıydı. Sizin gibi ülkesini seven, milletine ve vatanına bağlı cengaver ruhlu gençlerimiz sayesinde, ülkemiz büyük bir felaketin eşiğinden döndü. 98 yıl önce yapılmak istenen işgal girişimine sizlerin cesareti ve inancı engel oldu. Cenabı Allah bizi sizden, sizi de bizden mahrum etmesin. Biz her ne olursa olsun, kim ne tuzak kurarsa kursun, asla boyun eğmeyiz, asla teslim olmayız, savaşırız, yara alırız, şehit oluruz ama asla bu cennet vatandan vazgeçmeyiz" dedi.

Kentsel dönüşümün bittiğini ve burada oluşacak olan yeni iş merkezlerinde gençlere önemli görevler düşeceğine değinen Başkan Cahan, "Sadece alternatif bir cadde değil, alternatif bir iş sahası oluşturduk. Burada kendi işini kurmak isteyip de uygun yer bulamayan gençlerimizin büyük bir sorunu ortadan kalkacak. Yeni sanayi sitesi için de aynı durum geçerli. Belediye olarak bir yıl içinde 650 genç girişimcimize, KOSGEB ile işbirliği yaparak eğitim verdik. Önümüzdeki yıl da TOBB Uşak Genç Girişimciler Kurulu'yla ve kurumlarımızla bu tür programları sürdüreceğiz. Gençlere hem iş hayatında, hem de sosyal alanlarda imkanlar sunacağız" diye konuştu.

Cahan'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan,pop müziğin tanınan isimlerinden İrem Derici, hareketli ve duygusal şarkılar seslendirdi. On binlerce Uşaklı, şarkılara eşlik ederek, unutulmaz bir gece yaşadı. Konserin sonunda Başkan Cahan, İrem Derici'ye Uşak kilimi hediye etti.

(EÖ-MB-Y)



20.05.2017 15:04:25 TSI

NNNN