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AVM'de 19 Mayıs coşkusu

- Liselilerin halk oyunları gösterileri büyüledi



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da lise öğrencileri tarafından halk oyunları ve dans gösterileri sahnelendi.

Samsun Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) tarafından düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri çeşitli gösterilere imza attı. Kavak Anadolu Lisesi tarafından rap gösterileri, Samsun Aziz Atik Lisesi tarafından müzik, bir özel okul tarafından ise yapılan zeybek oyunları, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşma yapan Bulvar AVM yönetim ekibinden Rana Dutlar, "19 Mayıs nedeniyle gençlerimize hitap eden bir program düzenledik. Samsun'da bulunan çeşitli liselerde öğrenim gören öğrenciler, bugün katılımcılara müzik, dans ve halk oyunları gösterisi yaptı. Amacımız, gençlerimizi kendi günlerinde çeşitli etkinlikler yaparak mutlu edebilmek. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Vatandaşlarımız da düzenlemiş olduğumuz etkinliklere yoğun bir katılım sağlıyor. Adeta bir bayram havasında kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

(ŞB-SLH-Y)



20.05.2017 15:04:26 TSI

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