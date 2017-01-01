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Başkentler İznik'te buluşacak



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BURSA (İHA) - Bursa Kent Konseyi 2026 Çalışma Grubu, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı makamında ziyaret etti.

Bursa Kent Konseyi 2026 Çalışma Grubu Başkanı Mutlu Çınar ve 12 kişilik heyet, Belediye Başkanı Osman Sargın'a yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi. Çınar, Selçuklu Devleti'nin kuruluşunun 940. yılı dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyarette, maksatlarının Selçuklu'nun ilk başkenti İznik'te ilk payitahtları buluşturmak olduğunu söyledi. Bilecik, Bursa, İstanbul ve Ankara gibi tarihe imza atan önemli şehirleri İznik'te toplamayacaklarını söyleyen Çınar, bu önemli çalışma için Belediye Başkanı Osman Sargın ile fikir alışverişinde bulundu.

Osman Sargın, "Bizlere anlattıkları çalışmalar gerçekten heyecan verici projeler. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İznik'te başkentleri buluşturma fikirlerinin hayata geçirilmesinde biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

(MŞ)



20.05.2017 15:04:47 TSI

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