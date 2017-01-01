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Tokat'ta GOP Lisesi mezunları buluşması

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:07
Tokat'ta GOP Lisesi mezunları buluşması
Tokat'ta GOP Lisesi mezunları buluşması

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta geleneksel olarak düzenlenen Gaziosmanpaşa Lisesi (GOP) mezunlar buluşması ve pilav günü etkinliğinin 14.cüsü yapıldı.
Gaziosmanpaşa Lisesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği etkinlik kapsamında okul mezunları lise önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk koyan dernek üyeleri daha sonra okulda düzenlenen programa katıldı. Eski anıların yeniden canlandırıldığı buluşmada 1970 ve 1971 mezunlarına plaketleri takdim edildi. Programa Tokat Valisi Cevdet Can, CHP Tokat Milletvekilli Kadim Durmaz, Eski Devlet Bakanları Metin Gürdere, Cevdet Aykan, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile çok sayıda davetli katıldı. Anıların tazelendiği etkinlik sonrasında katılımcılara Öğretmenevi'nde pehlili pilav ikramı edildi.
(Nİ-

20.05.2017 15:07:25 TSI
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