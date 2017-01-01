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Öğretmen adaylarından örnek davranış

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:11
Öğretmen adaylarından örnek davranış
Öğretmen adaylarından örnek davranış

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te üniversite öğrencileri, Suriyeli yetimler için sosyal aktivite projeleri gerçekleştirdi.
7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında ve Yrd Doç. Dr. Figen Yıldırım koordinatörlüğünde ve Kilis İnsanlığa Yardım Vakfı işbirliğiyle Suriyeli yetimler için projelerini gerçekleştirdiler.
Yrd Doç. Dr. Figen Yıldırım, öğretmen adayı öğrencileri ile birlikte Suriyeli yetim çocukların evlerine farklı günlerde giderek resim boyama, tabaklarla yüz maskesi ve onlarla oyunlar oynadıklarını, çocukları film izletmek için üniversiteye getirdiklerini ifade etti.
Yıldırım, "Ahşap boyama ve taş boyama kurslarına katıldık. Bu kursta yaptığımız şeylerle Suriyeli yetim çocuklar için kermes düzenledik. Kermesteki elde edilen gelirle onları pikniğe götürdük .Çocuklarla oyun şenliği yaptık .Bu oyun şenliğinde kaşık ve yumurta yarışı ve halat çekme oyunu ve çocuklarla uçurtma uçuruldu.Kermesteki geriye kalan parayla diğer Suriyeli ailelere ayni yardımı yapıldı" dedi.
(MAD-OE-Y)

20.05.2017 15:11:44 TSI
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