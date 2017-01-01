ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

RATEM görev dağılımı yaptı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:22
RATEM görev dağılımı yaptı

KAYSERİ (İHA) - Radyo televizyon Yayıncıları Meslek Birliğinin 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 8. Olağan Genel kurulunda, mevcut Başkan Yusuf Gürsoy ve Yönetim Kurulu güven tazelemesinin ardından görev dağılımı yaptı.
Genel Kurul'da yapılan seçimde, Kayseri'den M. Aydın Şerbetcioğlu Yönetim Kurulunda yer alırken, Veli Altınkaya Yüksek istişare Kurulu Üyeliğine, M.Deniz Çağan Haysiyet Kurulu Üyeliğine, Serdar Yayla Bilim Teknik Kurulu Üyeliklerine seçildi.
Yeni Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda, Başkan Yardımcılığına M.Aydın Şerbetcioğlu yeniden seçildi.
Geçen dönemde, radyo televizyon yayıncılığında çok önemli projelere imza atan Yusuf Gürsoy ve yönetim kurulu, yeni dönemde, MİLAK -Medya İlan Kurumu (Kamu spotları ve resmi ilanların Radyo TV'lerde bedeli karşılığı yayınlanması), 5846 sayılı Telif Kanunu, İstanbul yayıncıları için hayati önem taşıyan Çamlıca Kulesi Projesi, yerel televizyonların uydu bedellerinin makul sevilere indirilmesi, Müzik Meslek Birliklerine ödenen telif bedellerinin RTÜK paylarından ödenmeleri ile ilgili düzenlemeleri için önemli çalışmaları sonuçlandırmak için gayret sarf edecekler. Ayrıca RATEM'in devam eden RATEM Akademi, MEYESER, İFTV ve ABFG gibi önemli projeleri de bulunmaktadır.
(SK)

20.05.2017 15:22:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler satranç turnuvasında ter döktü
YEREL

ÖĞRENCİLER SATRANÇ TURNUVASINDA TER DÖKTÜ
ERÜ'de atlı okçuluk gösterisi
YEREL

ERÜ'DE ATLI OKÇULUK GÖSTERİSİ
Festival sona erdi
YEREL

FESTİVAL SONA ERDİ
Melikgazi Belediyesinden uyarı:
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN UYARI:
Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları buluştu
YEREL

MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MEZUNLARI BULUŞTU
Ünlü oyuncular Kayseri'deki tiyatro severlerle buluştu
YEREL

ÜNLÜ OYUNCULAR KAYSERİ'DEKİ TİYATRO SEVERLERLE BULUŞTU
Bayburtlu eğitimciler Bilim Merkezini gezdi
YEREL

BAYBURTLU EĞİTİMCİLER BİLİM MERKEZİNİ GEZDİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRÜ KAMİL AKÇADIRCI:
Zemzem ve hurma tezgahlarda yerini aldı
YEREL

ZEMZEM VE HURMA TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI
(ÖZEL HABER) Kadın Girişimciler Kurulu, ilçeleri kadın kooperatifleri ile kalkındıracak
YEREL

(ÖZEL HABER) KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU, İLÇELERİ KADIN KOOPERATİFLERİ İLE KALKINDIRACAK
Bünyan çiftçilerinden Başkan Akay'a destek ziyareti
YEREL

BÜNYAN ÇİFTÇİLERİNDEN BAŞKAN AKAY'A DESTEK ZİYARETİ
Kayseri Şeker, nakliyeciye de katkı sunuyor
YEREL

KAYSERİ ŞEKER, NAKLİYECİYE DE KATKI SUNUYOR
CHP Antalya Milletvekili Baykal:
YEREL

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ BAYKAL:

Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan: &quot;İyi bir gençliğe sahip milletin bugünü zafer, yarını bayramdır&quot;
YEREL

EĞİTİM BİR SEN KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN: "İYİ BİR GENÇLİĞE SAHİP MİLLETİN BUGÜNÜ ZAFER, YARINI BAYRAMDIR"
4. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
YEREL

4. KATTAN DÜŞEN GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Başkan Çolakbayrakdar, &quot;19 Mayıs milli uyanışın sembolüdür&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "19 MAYIS MİLLİ UYANIŞIN SEMBOLÜDÜR"
Kayseri'de '19 Mayıs' coşkusu
YEREL

KAYSERİ'DE '19 MAYIS' COŞKUSU
İDEKAD'dan KGC'ye ziyaret
YEREL

İDEKAD'DAN KGC'YE ZİYARET
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Grup CTE Talas'ta konser verdi
YEREL

GRUP CTE TALAS'TA KONSER VERDİ
Bilgi Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
YEREL

BİLGİ YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Başkan Akay Şeker-İş Sendikası'nı Ziyaret Eti
YEREL

BAŞKAN AKAY ŞEKER-İŞ SENDİKASI'NI ZİYARET ETİ
Başkan Çolakbayrakdar, sürgünün yıl dönümünde Çerkesleri yalnız bırakmadı
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, SÜRGÜNÜN YIL DÖNÜMÜNDE ÇERKESLERİ YALNIZ BIRAKMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...