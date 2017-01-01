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RATEM görev dağılımı yaptı



KAYSERİ (İHA) - Radyo televizyon Yayıncıları Meslek Birliğinin 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 8. Olağan Genel kurulunda, mevcut Başkan Yusuf Gürsoy ve Yönetim Kurulu güven tazelemesinin ardından görev dağılımı yaptı.

Genel Kurul'da yapılan seçimde, Kayseri'den M. Aydın Şerbetcioğlu Yönetim Kurulunda yer alırken, Veli Altınkaya Yüksek istişare Kurulu Üyeliğine, M.Deniz Çağan Haysiyet Kurulu Üyeliğine, Serdar Yayla Bilim Teknik Kurulu Üyeliklerine seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda, Başkan Yardımcılığına M.Aydın Şerbetcioğlu yeniden seçildi.

Geçen dönemde, radyo televizyon yayıncılığında çok önemli projelere imza atan Yusuf Gürsoy ve yönetim kurulu, yeni dönemde, MİLAK -Medya İlan Kurumu (Kamu spotları ve resmi ilanların Radyo TV'lerde bedeli karşılığı yayınlanması), 5846 sayılı Telif Kanunu, İstanbul yayıncıları için hayati önem taşıyan Çamlıca Kulesi Projesi, yerel televizyonların uydu bedellerinin makul sevilere indirilmesi, Müzik Meslek Birliklerine ödenen telif bedellerinin RTÜK paylarından ödenmeleri ile ilgili düzenlemeleri için önemli çalışmaları sonuçlandırmak için gayret sarf edecekler. Ayrıca RATEM'in devam eden RATEM Akademi, MEYESER, İFTV ve ABFG gibi önemli projeleri de bulunmaktadır.

(SK)



20.05.2017 15:22:31 TSI

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