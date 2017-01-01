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Festival sona erdi



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali sona erdi. Festivalin kapanış töreninde ödüle layık görülen okul ve öğrencilere ödülleri verildi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'nin Kapanış ve Ödül Töreni Şehir Tiyatrosu'nda yapıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphane Şube Müdürü Erkan Küp bugüne kadar tiyatro festivaline 12 yılda 342 okulun katıldığını ve 5 bin öğrencinin oyunlarda görev aldığını söyledi. Erkan Küp, bugüne kadar sahnelenen oyunları toplam 250 bin kişinin izlediğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından festivalin Jüri Başkanı Seyfettin Süha Erol, Jüri Üyeleri Ahmet Sıvacı ve Melih Cevdet Avşaroğlu ile katılan okulların tiyatro eğitmenlerine plaket verildi. Plaket töreninin ardından ise ödül törenine geçildi. Törende jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucu ödüle layık görülen okul ve öğrencilere ödülleri verildi.

(SK)



20.05.2017 15:26:28 TSI

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