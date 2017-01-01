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Kerkük Türkmen Tiyatrosu birlik ve beraberlik mesajı verdi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Türk Dünyası Tiyatro Günleri'nin son gününde Irak'tan Kerkük Türkmen Gardaşlık Ocağı Tiyatro Grubu tarafından "Bayrak" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

15 Mayıs tarihinden bu yana her gün farklı tiyatro oyununu sahnesinde ağırlayan Kongre ve Sergi Sarayı'nda son olarak Kerkük Türkmen Gardaşlık Ocağı Tiyatro Grubu'nun Bayrak isimli oyunu izleyicilerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıldır gerçekleştirilen tiyatro günlerinde, farklı ülkelerden gelen tiyatro grupları oyunlarını sahneliyor. Farklı kültür ve dilleri tiyatro potasında eriterek Mersinlilere aktarmayı amaçlayan Türk Dünyası Tiyatro Günleri'nde Kırgızistan, Suriye, Gagauzya, Kıbrıs, Irak ve İran'dan gelen tiyatro toplulukları oyunlarını sahneleyerek, kültürlerini ve dillerini Mersin'e taşıyor. Tiyatro günlerinin son gününde Nazım Haşim tarafından yazılıp yönetilen 'Bayrak' isimli oyunda da Kerkük'te günlük hayata dair sıkıntılar işlendi. Irak ve Kerkük toplumundaki olumsuz durumlara ve Kerküklü gençlerin yaşadığı sıkıntılara değinen tiyatro oyununda, Kerküklü gençlerin mezun olduktan sonra atanamamaları nedeniyle çektikleri işsizlik sıkıntıları ele alınıyor. Tiyatro oyunu ayrıca Türkmen gençlerinin kendi ata ve dedelerinin vatanından göç etmemesi gerektiği, siyasi ve ekonomik durum ne olursa olsun vatanlarını terk etmemeyi ve yaşanan olumsuzluklara teslim olmamalarını öğütlüyor. 9 kişilik oyuncu kadrosu ile Irak'ta yaşayan Türkmen halkına birlik, beraberlik konusunda vurgu yapan oyun, Türkmen bayrağı altında birleşme konusunda mesaj veriyor.

İlgiyle izlenen tiyatro oyunu sonrası konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, salonu dolduran tiyatroseverlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Tiyatro oyuncularını performanslarından dolayı kutlayan Gökbel, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 Mayıs'tan itibaren başladığımız ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Türk Dünyası Tiyatro Günleri'nde bu akşam Irak'tan gelen Kerkük Türkmen Gardaşlık Ocağı Tiyatro Grubu'nun oyununu beğeni ile izledik. Tiyatro grubunun liderini ve oyuncularını tebrik ediyorum. Biz bu oyunları sadece Mersin merkezde değil bazı ilçelerimizde de gerçekleştiriyoruz. İlerleyen yıllarda da bu gruplarımızı tüm ilçelerimize yayarak, oradaki tiyatroseverlerle buluşturma gayreti içerisindeyiz" dedi.

Konuşmasının ardından Gökbel, tiyatro liderine ve oyuncularına plaket ve sertifika takdim etti.

(KRY-Y)



20.05.2017 15:35:43 TSI

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