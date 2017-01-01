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Hastalar eserlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde rehabilitasyon alan ve yatarak tedavi gören hastaların eserleri sergilendi.

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine bağlı olarak hizmet veren Pelitköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde rehabilitasyon alan ve yatarak tedavi gören hastaların eserlerinden oluşan el sanatları sergisi bir AVM'nin galeri katında açıldı. Sergide; cam boyama, quiling tablolar, ahşap boyama, örgü ve iğne ile yapılan el işlerinin yanı sıra, atık malzemelerden (eski gazete, yumurta kolisi, yumurta kabukları vs.) yapılan objeler, kapı süsleri gibi çalışmalar da halk tarafından yoğun ilgi gördü.

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, "En güzel eserler toplum ruh sağlığı merkezindeki hastalarımız gibi duygularını yeterli şekilde ifade edemeyen hastalarımız tarafından, o ifade edemedikleri duygularını resimlere, sanata yansıtmalarıyla çıkar. Burada da bu güzel eserleri ortaya çıkaran çalışanlarımızı, bu çalışmaların ortaya çıkmasına emek veren hocalarımızı tebrik ediyorum, bu vesileyle de tüm hemşirelerimizin hemşireler haftasını tekrar kutluyorum" dedi.

Hemşirelik Haftası kapsamında düzenledikleri bu etkinlikteki eserleri üretmenin, bir şeyler ortaya koymanın hastalar için çok değerli olduğunu söyleyen Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Yalçın Büyükkarabacak, böyle güzel bir alanda hastaların eserlerini sergileyebilmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Genel Sekreter Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Yalçın Büyükkarabacak, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Kılınç, 19 Mayıs Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Gün, hastane yöneticileri ve hastaneden emekli olmuş hemşireler tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa ayrıca; Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Fatih Özkan, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Bilgin, hastane yöneticileri, hastane ve toplum ruh sağlığı merkezi çalışanları katıldı.

(KA-SLH-Y)



20.05.2017 15:37:19 TSI

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