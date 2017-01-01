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AİÇÜ''ye Kars ve Ardahan'dan ziyaret



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ardahan Göle Belediye Başkanı ve Kars Milli Eğitim Müdürü, Rektör Abdulhalik Karabulut'u Ziyaret etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu ile Kars Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun'u makamında kabul etti. Akın ve Altun Rektör Karabulut'a yeni görevlerinde başarı dilediler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akın ve Altun'a teşekkür eden Rektör Karabulut, kendilerine ziyaretleri anısına plaket takdim etti.

(AG-AT-Y)



20.05.2017 15:37:47 TSI

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