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Burhaniye'de plajlara mavi bayrak çekildi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 4 plaj mavi bayrak almaya hak kazanırken, Ören plajında mavi bayrak töreni yapıldı. Ören meydanında düzenlenen törene, Türçev İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Doğan Karataş ile ilçedeki Bisiklet Festivali'ne katılan bisikletçiler de katıldı.

Burhaniye'de, Ören ve Öğretmenler mahallesi ile Artemis ve Orient Kulüp plajları mavi bayrak almaya hak kazanırken, Ören plajında mavi bayrak töreni yapıldı. Törene, ilçede düzenlenen 3. Bisiklet Festivaline gelen 120 bisikletçi de katıldı. Bisikletçiler, Türçev İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Doğan Karataş'ın nezaretinde getirdikleri mavi bayrağı Belediye Başkanı Necdet Uysal'a verdi. Ören meydanında düzenlenen törende, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. Mavi bayrak, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve bisikletçiler tarafından göndere çekildi. Başkan Necdet Uysal, katılımcılara teşekkür ederken, "Bu gün Ören de mavi bayrağı teslim aldık ve göndere çektik. Türk bayrağının yanında dalgalanıyor. Ören'imiz için mavi bayrak çok anlamlı. Burhaniye'miz için çok anlamlı. Bizim de hayat görüşümüz zaten çevremize saygılı olmak. Malum, bu çerçevede denizlerin temizliğine çok dikkat ediyoruz Zaten bölgemizde denizleri kirleten unsurlar yok. Sanayi atıkları yok. Bu bakımdan denizlerimiz çok temiz. Bunun sonucunda aldığımız mavi bayrağı, bisikletçilerle birlikte göndere çektik. Ta Edirne'den Zonguldak'tan İstanbul'dan Mersin'den gelen bisikletçi gurubumuz var. O bisikletçi gurubumuzla birlikte bu töreni yapıyoruz" dedi.

Türçev İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş da, "Bu sene Türkiye olarak 454 mavi bayrakla mavi bayrak sezonunu açmış oluyoruz. Balıkesir ilimizde rakam 22. Burhaniye'mizde ise 4mavi bayrağımız var. Burhaniye bizim için, uzun zamandır çalıştığımız ve çok önem verdiğimiz bir yer. Burhaniye, Ören plajı ile çok önemli. Şu an Ören plajındayız. Burası çok özel çok değerli bir yer. Mavi bayrak demek sadece denizin suyun temizliği değil. Mavi bayrak, 33 kriterin bir araya geldiği, içinde güvenlik, içinde çevre eğitiminin olduğu bir bütün. Burası özellikle anıt ağaçları ile tarihi kültürel mirası ile bir açık müze özelliği taşıyan bir yer. Özellikle deniziyle manzarası ile çok değerli. Bu sene içinde Balıkesir'imizi ve Burhaniye'mizi kutluyorum."dedi. İstanbullu bisikletçi Selçuk Ural ise, "Bu gün buraya mavi bayrak açılışına geldik. Aynı zamanda İstanbul Tuzla'dan festival için buradayım. Burada olmaktan çok mutluyum. Başta başkanımız olmak üzere, tüm komite ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Edirneli Mehmet Fidan da, "Bu yıl 3. düzenlenmekte olan Burhaniye Bisiklet Festivaline 3 yıldır arka arkaya katılıyorum. Bu yıl ve geçmiş yıllarda bu mavi bayrak törenlerine katıldım. Burhaniye'nin doğallığı, güzelliği denizi harika. İleri ki yıllarda arkadaşlarımızın buraya gelmesini tavsiye edeceğim" dedi. Mavi bayrak törenine, Başkan Uysal ve bisikletçilerin yanı sıra Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır ile Belediye Basın Müdürü Aydın Sancar ile Sağlık İşleri Müdürü Murat Bektaş ve Ören Muhtarı Salih Erden de katıldı.

(FT)



20.05.2017 15:39:59 TSI

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