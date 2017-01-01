YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yağmurlar için şükür duası

Yağmurlar için şükür duası



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde son günlerdeki yağışlar sebebi ile şükür duası yapıldı, yemekler ikram edildi.

Kırka Çarşı Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar bolluk ve bereket için şükür duası yaptı. İlçe Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ın yanı sıra yüzlerce Kırkalı vatandaşın katılımı ile ilk olarak şükür duamızı gerçekleştirildi, son günlerde etkili olan yağışlar sebebi ile Yüce Yaradana hamd edildi. Birlik ve beraberlik içinde gerçekleşen şükür duasının ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Bizzat yemek dağıtan Başkan Kalın, katılan vatandaşlara teşekkür etti.

(İHA-MET-Y)



20.05.2017 15:44:56 TSI

NNNN

