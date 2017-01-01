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Fırtına Aşkale'yi vurdu



(Fotoğraflı)



Celal Dilsiz

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde dün gündüz saatlerinde başlayan yağmur ve dolunun yanı sıra esen sert rüzgar gece boyu devam edince köylerde maddi hasarlı yıkımlar oldu.

Aşkale ilçesine bağlı çok sayıda köyde dün öğle saatlerinden itibaren hüküm süren elverişsiz hava koşulları ve aşırı yağışlar hayatı durma noktasına getirdi.

Bir çok köyde özellikle gece başlayan dolu ve fırtına sebebiyle evlerin çatıları uçtu ağaçlar kırıldı, elektrik ve telefon direklerini devirdi. Bir trafoya yıldırım düşmesi sonucu trafo kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan afette büyük çaplı maddi hasarlar oluşurken can kaybı ve yaralanma yaşanmaması sevindirici oldu.

(CD-AT-Y)



20.05.2017 15:48:31 TSI

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