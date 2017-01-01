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Ciğerin kokusunu alan geliyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonu tatili ile birleşmesiyle nedeniyle Edirne'ye akın oldu. Tarihi yerleri görmeye gelenler Ciğerciler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın ve Kültür Gezilerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Edirne'de yaşanan yoğunluğun kente olumlu katkılarının olduğunu bildiren Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Ciğerin kokusunu alan geliyor" şeklinde değerlenirdi.



"Dünyanın en büyük açık hava müzesiyiz"

Konuyla ilgili bilgi veren Dinar, "Edirne'de yoğun bir gündü. Bayramla birlikte Cuma Pazarının aynı güne denk gelmesi kenti hareketlendirdi. İnsanlar Kültür Gezilerine yöneldi artık. Biz dünyanın en büyük açık hava müzesiyiz. Bu işin gastronomi boyutu da var. Ciğerin kokusunu alan Edirne'ye geliyor" dedi.



"Turizmde patlama yaşandı"

Turizm sezonunun açıldığını bildiren Dinar, "Edirne'nin turizminde bir patlama yaşandı. İşler şu anda çok iyi gidiyor. Esnafların bundan sonra tek amacı var: Müşteriyi kaliteli, standartı yüksek bir ortamda ağırlayabilmek" diye konuştu.

(AC-ÖK-Y)



20.05.2017 15:51:33 TSI

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