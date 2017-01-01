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Güçlü kadınlar güçlü yarınlar projesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır Belediyesinin yürütücülüğünü yaptığı ve Iğdır Üniversitesinin de eş başvuru sahibi olduğu "Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar projesi" kapsamında devam eden kurslarda ilk sınavlar yapıldı.

Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi kapsamında verilen iletişim, iş sağlığı, güvenliği ve diksiyon, kurslarının ilk aşaması tamamlanarak sınavlar yapıldı. Halen devam eden kursları ziyaret eden çalışma Bakanlığı izleme danışmanı Tuba Üzel ve Meb Hayat Boyu Öğrenme genel müdürlüğü tematik uzmanı Murat Tanrıkoloğlu kurslar hakkında projenin yürütücülerinden bilgi aldı. Daha sonra devam eden kursları ziyaret ederek kursiyerlerle proje ve dersler hakkında sohbet edildi.

Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi şiş örgücülüğü eğitimi, diksiyon eğitimi, girişimcilik eğitimi, iş ve sosyal hayatta iletişim, ev eksenli çalışma atölyeleri, temel bilgisayar okur yazarlığı, bilgisayar kullanımı modüler programını içeren 150 kişilik kursları kapsadığı öğrenildi.

(ET-AT-Y)



20.05.2017 15:52:45 TSI

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