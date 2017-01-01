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Sivas Lisesi 130. Mezunlarını verdi.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:53
Sivas Lisesi 130. Mezunlarını verdi.
Sivas Lisesi 130. Mezunlarını verdi.
- Sivas Lisesi 130. Mezuniyet Töreninde yeni ve eski mezunlar bir araya geldi.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Veysel Korkmaz
SİVAS (İHA) - Sivas Lisesi 130. Mezuniyet Töreninde yeni ve eski mezunlar bir araya geldi.
Cumhuriyet'ten daha eski bir geçmişi bulunan Tarihi Sivas Lisesi bu yıl 130. Mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde bu yıl mezun olan öğrenciler ile geçmiş yıllarda Sivas Lisesi'nden mezun olan okulun eski öğrencileri bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlayan mezuniyet töreninde bu yıl mezun olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler üzerlerinde ki cübbe ve kepleri ile alana geldiler. Törende konuşan Sivas Lisesi Müdürü Selahattin Erdem, 130. Mezuniyet töreninin yaşamanın mutluluk ve onurunu yaşadıklarını belirtip, mezun olan öğrencilere gelecek yaşantılarında başarılar diledi.
(GF-

20.05.2017 15:53:12 TSI
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